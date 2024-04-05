Гейнц Лидия Геронимовна
Место рождения
Дата рождения29.04.1912 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1912 ст.
Бракосочетание
16.08.1940
Рождение ребёнка
08.09.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Цимерман Виктор Генрихович
Белово, Беловский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1949
Отец ребёнка: Цимерман Виктор Генрихович
Смерть
Неизвестно