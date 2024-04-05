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Гейнц Лидия Геронимовна

Место рождения

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область

Дата рождения

29.04.1912 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1912 ст.

Отец: Гейнц Героним Иосифович

Мать: Гейнц Барбара (Варвара) Георгиевна

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Бракосочетание
16.08.1940

Муж: Цимерман Виктор Генрихович

Рождение ребёнка
08.09.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Цимерман Виктор Генрихович

Белово, Беловский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1949

Сын: Цимерман Юрий Викторович

Отец ребёнка: Цимерман Виктор Генрихович

Смерть
Неизвестно

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