Соловьев Василий Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоловьев Василий Васильев

Соловьев Василий Васильев

avatar

Место рождения

Ситки, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

02.01.1861

Дата смерти

После 1912

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1861

Отец: Пауков Василий Сидоров

Мать: Ходакова Авдотья Кондратьева

Ситки, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Ф. 93 Оп. 2 Д. 382 Метрическая книга церкви записи рождения с. Ростово-Спасское Богородицкого у. | Государственный архив Тульской области | МК записи рождения с. Ростово-Спасское 1853-1865
Бракосочетание
16.10.1879

Жена: Елена Григорьева

Ф. 93 Оп. 2 Д. 421 Метрическая книга церкви записи бракосочетания с. Коломенское Богородицкого у. | Государственный архив Тульской области | МК записи бракосочетания с. Коломенское 1877-1882
Рождение ребёнка
26.03.1893

Дочь: Матрёна Васильевна

Мать ребёнка: Елена Григорьева

Рождение ребёнка
12.09.1897

Дочь: Голева, Соловьева Вера Васильевна

Мать ребёнка: Елена Григорьева

Ситки, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Ф. 93 Оп. 1 Д. 1242 Метрическая книга приходов Богородицкого у. сел: Дмитриевское, Плесы (Димитриевское, Плес); Казанское, Ивановское на Красивой Мече (Казанское на Красивой Мече, Ивановское); Кузнецо... Показать все
Смерть
После 1912
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close