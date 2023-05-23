Архипова (Гурова) Варвара Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смерти1808
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Гуров Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1799
Сын: Архипов Спиридон Яковлевич
Отец ребёнка: Архипов Яков Архипович
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Пелагея Яковлевна
Отец ребёнка: Архипов Яков Архипович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1808