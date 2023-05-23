Архипова (Гурова) Варвара Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипова (Гурова) Варвара Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

1808

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Гуров Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1799

Сын: Архипов Спиридон Яковлевич

Отец ребёнка: Архипов Яков Архипович

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Пелагея Яковлевна

Отец ребёнка: Архипов Яков Архипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Архипов Яков Архипович

Смерть
1808