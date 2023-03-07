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Денискин Сергей Фёдорович

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Место рождения

Большое Пирогово, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1910

Дата смерти

01.08.1974

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Денискин Фёдор Петрович

Мать: ?

Большое Пирогово, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
18.03.1937

Сын: Денискин Юрий Сергеевич

Мать ребёнка: Денискина Александра Семеновна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
03.02.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Денискина Александра Семеновна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Денискина Александра Семеновна

Похороны
08.03.1974
Москва, город федерального значения Москва
Николо-Архангельское кладбище, Россия
Смерть
01.08.1974
Москва, город федерального значения Москва
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