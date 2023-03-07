Денискин Сергей Фёдорович
Место рождения
Дата рождения1910
Дата смерти01.08.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Денискин Фёдор Петрович
Мать: ?
Рождение ребёнка
18.03.1937
Мать ребёнка: Денискина Александра Семеновна
Рождение ребёнка
03.02.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Денискина Александра Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Похороны
08.03.1974
Николо-Архангельское кладбище, Россия
Смерть
01.08.1974