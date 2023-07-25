Кавина (Шабарова) Татьяна Вениаминовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКавина (Шабарова) Татьяна Вениаминовна

Кавина (Шабарова) Татьяна Вениаминовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.10.1960

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1960

Отец: Шабаров Вениамин Александрович

Мать: Шабарова Александра Александровна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close