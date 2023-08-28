Виноградов Валентин Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виноградов Валентин Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.12.?

Дата смерти

13.12.?

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1924 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.?

Отец: не указан

Мать: Соколова Валентина

Смерть
13.12.?
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