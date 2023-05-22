Сапрыкина (Павлова) Зиновия Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.05.1877
Дочь: Федосья Матвеевна
Отец ребёнка: Сапрыкин Матвей Родионов
Рождение ребёнка
01.04.1878
Сын: Сапрыкин Тит Матвеев
Отец ребёнка: Сапрыкин Матвей Родионов
Рождение ребёнка
20.11.1879
Сын: Сапрыкин Григорий Матвеев
Отец ребёнка: Сапрыкин Матвей Родионов
Рождение ребёнка
25.07.1881
Сын: Сапрыкин Поликарп Матвеев
Отец ребёнка: Сапрыкин Матвей Родионов
Рождение ребёнка
20.03.1883
Дочь: Дарья Матвеевна
Отец ребёнка: Сапрыкин Матвей Родионов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно