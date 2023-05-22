Сапрыкина (Павлова) Зиновия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапрыкина (Павлова) Зиновия Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Павлов Сергей Филиппович

Мать: Павлова Гликерия Матвеевна

Рождение ребёнка
31.05.1877

Дочь: Федосья Матвеевна

Отец ребёнка: Сапрыкин Матвей Родионов

Славинка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.04.1878

Сын: Сапрыкин Тит Матвеев

Отец ребёнка: Сапрыкин Матвей Родионов

Славинка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.11.1879

Сын: Сапрыкин Григорий Матвеев

Отец ребёнка: Сапрыкин Матвей Родионов

Славинка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.07.1881

Сын: Сапрыкин Поликарп Матвеев

Отец ребёнка: Сапрыкин Матвей Родионов

Славинка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.03.1883

Дочь: Дарья Матвеевна

Отец ребёнка: Сапрыкин Матвей Родионов

Славинка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сапрыкин Матвей Родионов

Смерть
Неизвестно