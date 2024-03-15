Гаголкин Василий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.01.1929
Дата смерти2008
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1929
Рождение ребёнка
13.12.1946
Дочь: Максимюк Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Гаголкина Пелагея Степановна
Рождение ребёнка
07.01.1949
Сын: Гаголкин Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: Гаголкина Пелагея Степановна
Рождение ребёнка
1951
Сын: Гаголкин Евгений Васильевич
Мать ребёнка: Гаголкина Пелагея Степановна
Рождение ребёнка
17.04.1955
Дочь: Мамаева Людмила Васильевна
Мать ребёнка: Гаголкина Пелагея Степановна
Смерть
2008
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область