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Гаголкин Василий Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.01.1929

Дата смерти

2008

Пол

Мужской

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1929

Отец: Гаголкин Яков Прокопьевич

Мать: Гаголкина Серафима Васильевна

Рождение ребёнка
13.12.1946

Дочь: Максимюк Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Гаголкина Пелагея Степановна

Рождение ребёнка
07.01.1949

Сын: Гаголкин Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Гаголкина Пелагея Степановна

Рождение ребёнка
1951

Сын: Гаголкин Евгений Васильевич

Мать ребёнка: Гаголкина Пелагея Степановна

Рождение ребёнка
17.04.1955

Дочь: Мамаева Людмила Васильевна

Мать ребёнка: Гаголкина Пелагея Степановна

Смерть
2008
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
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