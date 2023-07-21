Косарев Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1798
Дата смерти1851
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798
Отец: Косарев Архип
Мать: Авдотья
Рождение ребёнка
Около 1817
Сын: Косарев Филимон
Мать ребёнка: Ксения /
Рождение ребёнка
Около 1821
Сын: Косарев Пётр
Мать ребёнка: Ксения /
Рождение ребёнка
Около 1827
Сын: Косарев Максим
Мать ребёнка: Ксения /
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Косарев Прокофий
Мать ребёнка: Ксения /
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Ксения /
Смерть
1851