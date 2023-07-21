Косарев Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косарев Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

1851

Пол

Мужской

Отец

Мать

1780 г.р.

Дети

Около 1817 г.р.
Около 1821 г.р.
Около 1827 г.р.
Около 1831 г.р.
1832 г.р.
Около 1835 г.р.

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: Косарев Архип

Мать: Авдотья

Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Косарев Филимон

Мать ребёнка: Ксения /

Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Косарев Пётр

Мать ребёнка: Ксения /

Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Косарев Максим

Мать ребёнка: Ксения /

Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Косарев Прокофий

Мать ребёнка: Ксения /

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Ксения /

Рождение ребёнка
Около 1835

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Ксения /

Рождение ребёнка
Около 1838

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Ксения /

Смерть
1851
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