Бахтурова Марина Ивановна
Место рождения
Дата рождения14.07.1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1855
Отец: Иван Николаев
Мать: Анна Антипова
Крещение
17.07.1855
Бракосочетание
20.01.1878
Российская империя, Вологодская губ., Вологодский уезд, Ломтевская вол., Космо-Дамиановская Крюковская церковь
Рождение ребёнка
1878
Сын: Бахтуров Василий Илларионович
Отец ребёнка: Бахтуров Илларион Васильевич
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Мария Илларионовна
Отец ребёнка: Бахтуров Илларион Васильевич
Рождение ребёнка
24.03.1884
Сын: Бахтуров Иван Илларионович
Отец ребёнка: Бахтуров Илларион Васильевич
Рождение ребёнка
16.02.1887
Дочь: Щепеткова Евдокия Илларионовна
Отец ребёнка: Бахтуров Илларион Васильевич
Рождение ребёнка
04.11.1889
Сын: Бахтуров Александр Илларионович
Отец ребёнка: Бахтуров Илларион Васильевич
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Кустова Любовь Илларионовна
Отец ребёнка: Бахтуров Илларион Васильевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно