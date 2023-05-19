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Бахтурова Марина Ивановна

Место рождения

Горное, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

14.07.1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1855

Отец: Иван Николаев

Мать: Анна Антипова

Горное, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Крещение
17.07.1855
Бракосочетание
20.01.1878

Муж: Бахтуров Илларион Васильевич

Российская империя, Вологодская губ., Вологодский уезд, Ломтевская вол., Космо-Дамиановская Крюковская церковь
Рождение ребёнка
1878

Сын: Бахтуров Василий Илларионович

Отец ребёнка: Бахтуров Илларион Васильевич

Горное, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Мария Илларионовна

Отец ребёнка: Бахтуров Илларион Васильевич

Горное, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
24.03.1884

Сын: Бахтуров Иван Илларионович

Отец ребёнка: Бахтуров Илларион Васильевич

Горное, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
16.02.1887

Дочь: Щепеткова Евдокия Илларионовна

Отец ребёнка: Бахтуров Илларион Васильевич

Горное, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.11.1889

Сын: Бахтуров Александр Илларионович

Отец ребёнка: Бахтуров Илларион Васильевич

Горное, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Кустова Любовь Илларионовна

Отец ребёнка: Бахтуров Илларион Васильевич

Горное, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно