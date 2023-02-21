Сабуров Иван Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сабуров Иван Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

01.01.1837

Пол

Мужской

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1796

Дочь: Сабурова Аграфена Ивановна

Мать ребёнка: Сабурова Варвара Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сабуров Николай Иванович

Мать ребёнка: Сабурова Варвара Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сабуров Александр Иванович

Мать ребёнка: Сабурова Варвара Андреевна

Смерть
01.01.1837
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