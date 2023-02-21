Сабуров Иван Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смерти01.01.1837
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Сабурова Аграфена Ивановна
Мать ребёнка: Сабурова Варвара Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Сабурова Варвара Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сабуров Александр Иванович
Мать ребёнка: Сабурова Варвара Андреевна
Смерть
01.01.1837