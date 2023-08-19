Gafanovich (Beder) Chaya Zelda — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Gafanovich (Beder) Chaya Zelda

Место рождения

Рокишкис, Rokiškio rajono savivaldybė, Panevėžio apskritis

Дата рождения

?.01.1894

Дата смерти

1941

Пол

Женский

Отец

1862 г.р.

Мать

1864 г.р.

Дети

1923 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1894

Отец: Beder David Moshe

Мать: Beder Esther Rachel

Рокишкис, Rokiškio rajono savivaldybė, Panevėžio apskritis
Рождение ребёнка
03.04.1923

Сын: Gafanovich Orcikas

Отец ребёнка: Gafanovich/gafanovicz Movsha Icikas

Рокишкис, Rokiškio rajono savivaldybė, Panevėžio apskritis
Рождение ребёнка
28.05.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Gafanovich/gafanovicz Movsha Icikas

Рокишкис, Rokiškio rajono savivaldybė, Panevėžio apskritis
Работа или профессия
Неизвестно
Tradeswoman, 4 Rubles
Смерть
1941
Рокишкис, Rokiškio rajono savivaldybė, Panevėžio apskritis
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