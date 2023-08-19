Gafanovich (Beder) Chaya Zelda
Место рождения
Дата рождения?.01.1894
Дата смерти1941
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1894
Отец: Beder David Moshe
Мать: Beder Esther Rachel
Рождение ребёнка
03.04.1923
Сын: Gafanovich Orcikas
Отец ребёнка: Gafanovich/gafanovicz Movsha Icikas
Рождение ребёнка
28.05.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Gafanovich/gafanovicz Movsha Icikas
Работа или профессия
Неизвестно
Tradeswoman, 4 Rubles
Смерть
1941