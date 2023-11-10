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Беляева Пелагея Ивановна

Место рождения

Тёплое, Первомайский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1911

Дата смерти

1982

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Беляев Иван

Мать: не указана

Тёплое, Первомайский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беляев Николай Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Беляева Таисия Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Беляева Лидия Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Беляева Надежда Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Береговая Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Беляев Иван

Смерть
1982
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