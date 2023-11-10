Беляева Пелагея Ивановна
Место рождения
Дата рождения1911
Дата смерти1982
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Беляев Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Беляева Таисия Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Беляева Лидия Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Беляева Надежда Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Береговая Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Беляев Иван
Смерть
1982