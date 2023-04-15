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Куклина Ульяна Леонидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.10.1977

Пол

Женский

Отец

1941 г.р.

Мать

1942 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1977

Отец: Куклин Леонид Дмитриевич

Мать: Светлана Савватьевна