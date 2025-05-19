Ботина (Хренова) Серафима Ивановна 19.06.1961 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ботина (Хренова) Серафима Ивановна

Автор
ЕЗ
Захарченко Е.

женский, родилась 19.06.1961

Отец
Хренов Иван Иванович09.09.1931 г.р.
Мать
Хренова Надежда Дмитриевна26.03.1935 г.р.
Супруги
Ботин НиколайНеизвестно г.р.
Дети
Сивкова (Ботина) Дарья Николаевна30.03.1989 г.р.
Ботин Андрей НиколаевичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1961

Отец: Хренов Иван Иванович

Мать: Хренова Надежда Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ботин Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Ботин Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ботин Николай

Рождение ребёнка
30.03.1989

Дочь: Сивкова (Ботина) Дарья Николаевна

Отец ребёнка: Ботин Николай

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