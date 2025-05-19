Ботина (Хренова) Серафима Ивановна
женский, родилась 19.06.1961
ОтецХренов Иван Иванович09.09.1931 г.р.
МатьХренова Надежда Дмитриевна26.03.1935 г.р.
Супруги
Ботин НиколайНеизвестно г.р.
Дети
Сивкова (Ботина) Дарья Николаевна30.03.1989 г.р.
Ботин Андрей НиколаевичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1961
Отец: Хренов Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ботин Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ботин Николай
Рождение ребёнка
30.03.1989
Дочь: Сивкова (Ботина) Дарья Николаевна
Отец ребёнка: Ботин Николай