Рожнова Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рожнова Елена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ахмедчук (Рожнова) Мария Андреевна

Отец ребёнка: Рожнов Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рожнов Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Рожнов Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рожнова Полина Андреевна

Отец ребёнка: Рожнов Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рожнова Анастасия Андреевна

Отец ребёнка: Рожнов Андрей

Рождение ребёнка
15.08.1919

Дочь: Алёхина (Рожнова) Прасковья Андреевна

Отец ребёнка: Рожнов Андрей

Смерть
Неизвестно

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