Рожнова Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ахмедчук (Рожнова) Мария Андреевна
Отец ребёнка: Рожнов Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Рожнов Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рожнова Полина Андреевна
Отец ребёнка: Рожнов Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рожнова Анастасия Андреевна
Отец ребёнка: Рожнов Андрей
Рождение ребёнка
15.08.1919
Дочь: Алёхина (Рожнова) Прасковья Андреевна
Отец ребёнка: Рожнов Андрей
Смерть
Неизвестно