Трушников Конон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Трушников Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1748
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1749
Дочь: Яркова Федора Кононова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1757
Сын: Трушников Григорий Кононов ?
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно