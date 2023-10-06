Кольцова Акилина Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смерти1949
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.09.1903
Сын: Кольцов Александр Агафонович
Отец ребёнка: Кольцов Агафон Тимофеевич
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Сергеева Клавдия Агафоновна
Отец ребёнка: Кольцов Агафон Тимофеевич
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Смирнова Анна Агафоновна
Отец ребёнка: Кольцов Агафон Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1949