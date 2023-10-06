Кольцова Акилина Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кольцова Акилина Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

1949

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.09.1903

Сын: Кольцов Александр Агафонович

Отец ребёнка: Кольцов Агафон Тимофеевич

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Сергеева Клавдия Агафоновна

Отец ребёнка: Кольцов Агафон Тимофеевич

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Смирнова Анна Агафоновна

Отец ребёнка: Кольцов Агафон Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кольцов Агафон Тимофеевич

Смерть
1949
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