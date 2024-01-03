Волхонский Фетис (Феоктист) Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волхонский Фетис (Феоктист) Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Волхонский Михаил

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волхонская Ефимья Феодорова

Рождение ребёнка
1806

Дочь: (Волхонская) Ефимья Фетисова

Мать ребёнка: Волхонская Ефимья Феодорова

Рождение ребёнка
1814

Дочь: (Волхонская) Федосья Фетисова

Мать ребёнка: Волхонская Ефимья Феодорова

Смерть
Неизвестно

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