Волхонский Фетис (Феоктист) Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: Волхонский Михаил
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1806
Дочь: (Волхонская) Ефимья Фетисова
Мать ребёнка: Волхонская Ефимья Феодорова
Рождение ребёнка
1814
Дочь: (Волхонская) Федосья Фетисова
Мать ребёнка: Волхонская Ефимья Феодорова
Смерть
Неизвестно