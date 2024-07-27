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Савинков Ларион Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Савинкова) Марфа Ларионовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1820 ст.

Сын: Савинков Фёдор Ларионович (Иларионович)

Мать ребёнка: не указана

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Примерная дата , вычисленная от рождения дочери Александры
Рождение ребёнка
До 1828 ст.

Сын: Савинков Яков Ларионович

Мать ребёнка: не указана

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
До 1840 ст.

Сын: Савинков Павел Ларионович

Мать ребёнка: не указана

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Место жительства
1845 ст.
Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Поручитель
23.09.1845 ст.
Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.243.Л.70об-71 брак Лаврентий Автомонович Савинков 19/ села Пружинки Зотова 19 Поручители: Исаев, Ларион Иванович Савинков, Стефан Автономович Савинков, Исаев
Поручитель
23.01.1846 ст.
Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.243.Л.89об-90 Иван Иосифович Савинков/ 19// села Пружинки отпущенная Екатерина Емельянова (это отчество или фамилия?)/ 20
Поручитель
03.02.1846 ст.
Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.243.Л.90об-91 брак Леншин 20/ с. Павловского Анна Дмитриевна 20
Поручитель
02.02.1848 ст.
Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.243.Л.131об-132 брак Аксенов Николай Петрович 40/ солдатка Дарья Иванова (?) 27
Смерть
Неизвестно

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