Juosep Paavonpoika — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Juosep Paavonpoika

Место рождения

Vihola, Muolaa, Finland

Дата рождения

04.12.1880

Дата смерти

14.12.1881

Пол

Мужской

Отец

1839 г.р.

Мать

1850 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1880

Отец: Paavo Yrjönpoika

Мать: Helena Juhontytär

Vihola, Muolaa, Finland
Крещение
01.10.1881
Muolaa, Finland
Работа или профессия
Неизвестно
lampuodin poika
Смерть
14.12.1881
Vihola, Muolaa, Finland
Похороны
26.12.1881
Muolaa, Finland