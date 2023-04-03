Juosep Paavonpoika
Место рожденияVihola, Muolaa, Finland
Дата рождения04.12.1880
Дата смерти14.12.1881
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1880
Отец: Paavo Yrjönpoika
Мать: Helena Juhontytär
Vihola, Muolaa, Finland
Крещение
01.10.1881
Muolaa, Finland
Работа или профессия
Неизвестно
lampuodin poika
Смерть
14.12.1881
Vihola, Muolaa, Finland
Похороны
26.12.1881
Muolaa, Finland