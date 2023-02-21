Елисеева Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елисеева Мария Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елисеева Мавра Ивановна

Отец ребёнка: Елисеев Иван Федорович

Верхний Авзян, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елисеева Аграфена Ивановна

Отец ребёнка: Елисеев Иван Федорович

Верхний Авзян, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елисеев Михайло Иванович

Отец ребёнка: Елисеев Иван Федорович

Верхний Авзян, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елисеев Иван Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елисеев Григорей Иванович

Отец ребёнка: Елисеев Иван Федорович

Верхний Авзян, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елисеев Федор Иванович

Отец ребёнка: Елисеев Иван Федорович

Верхний Авзян, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елисеев Нефед Иванович

Отец ребёнка: Елисеев Иван Федорович

Верхний Авзян, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елисеев Ефим Иванович

Отец ребёнка: Елисеев Иван Федорович

Верхний Авзян, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
Верхний Авзян, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
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