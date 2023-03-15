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Гремякова Фиона Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

08.03.1956

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.06.1906

Сын: Гремяков Петр Александрович

Отец ребёнка: Гремяков Александр Кузьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гремяков Александр Кузьмич

Смерть
08.03.1956
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
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