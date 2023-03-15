Гремякова Фиона Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти08.03.1956
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.06.1906
Сын: Гремяков Петр Александрович
Отец ребёнка: Гремяков Александр Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.03.1956
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область