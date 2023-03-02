Морошкин Михаил Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морошкин Михаил Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Морошкин Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.09.1907

Дочь: Анна Михайловна

Мать ребёнка: Морошкина Федосия Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морошкин Павел Михайлович

Мать ребёнка: Морошкина Федосия Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морошкина Федосия Максимовна

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