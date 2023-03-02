Морошкин Михаил Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Морошкин Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.09.1907
Дочь: Анна Михайловна
Мать ребёнка: Морошкина Федосия Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Морошкин Павел Михайлович
Мать ребёнка: Морошкина Федосия Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно