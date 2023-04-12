Камалова Ануза Маратовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гончаренко Марат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Камалов Кадир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абдуллина Альфия Кадировна
Отец ребёнка: Камалов Кадир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Миндигулова Алина Кадировна
Отец ребёнка: Камалов Кадир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Камалов Кадир