Камалова Ануза Маратовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Камалова Ануза Маратовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гончаренко Марат

Мать: Галиуллина Фарида Динисламовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ишимов Сергей Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Камалов Радик Кадирович

Отец ребёнка: Камалов Кадир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абдуллина Альфия Кадировна

Отец ребёнка: Камалов Кадир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Миндигулова Алина Кадировна

Отец ребёнка: Камалов Кадир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Камалов Кадир