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Шмакова Пелагея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1804 г.р.

Дети

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шмаков Моисей Дмитриевич

Рождение ребёнка
30.08.1824

Сын: Шмаков Александр

Отец ребёнка: Шмаков Моисей Дмитриевич

Чузинцы, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
08.08.1825

Сын: Шмаков Лаврентий

Отец ребёнка: Шмаков Моисей Дмитриевич

Чузинцы, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
09.12.1826

Сын: Шмаков Даниил

Отец ребёнка: Шмаков Моисей Дмитриевич

Чузинцы, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Между 1837 и 1839

Дочь: Тюлькина (Шмакова) Анна

Отец ребёнка: Шмаков Моисей Дмитриевич

Смерть
Неизвестно

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