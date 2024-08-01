Шмакова Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803
Отец: Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.08.1824
Сын: Шмаков Александр
Отец ребёнка: Шмаков Моисей Дмитриевич
Рождение ребёнка
08.08.1825
Сын: Шмаков Лаврентий
Отец ребёнка: Шмаков Моисей Дмитриевич
Рождение ребёнка
09.12.1826
Сын: Шмаков Даниил
Отец ребёнка: Шмаков Моисей Дмитриевич
Рождение ребёнка
Между 1837 и 1839
Дочь: Тюлькина (Шмакова) Анна
Отец ребёнка: Шмаков Моисей Дмитриевич
Смерть
Неизвестно