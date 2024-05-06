Войтюлевич Ядвига Вацлавна 26.08.1959 — найти родственников по фамилии на Familio
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Войтюлевич Ядвига Вацлавна

Место рождения

Боярск, Сморгонский район, Гродненская область

Дата рождения

26.08.1959

Пол

Женский

Добавил:

AK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1959

Отец: не указан

Мать: Невярович Катерина Стэфановна

Боярск, Сморгонский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Таразевич Александр Элеонорович

Отец ребёнка: не указан

Молодечно, Молодечненский район, Минская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таразевич Татьяна Элеоноровна

Отец ребёнка: не указан

Боярск, Сморгонский район, Гродненская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Таразевич Элеонор

Боярск, Сморгонский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
10.08.1979

Сын: Таразевич Дмитрий Элеонорович

Отец ребёнка: Таразевич Элеонор

Боярск, Сморгонский район, Гродненская область

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