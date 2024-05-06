Войтюлевич Ядвига Вацлавна
Место рождения
Дата рождения26.08.1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1959
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Таразевич Александр Элеонорович
Отец ребёнка: не указан
Молодечно, Молодечненский район, Минская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таразевич Татьяна Элеоноровна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Таразевич Элеонор
Рождение ребёнка
10.08.1979
Сын: Таразевич Дмитрий Элеонорович
Отец ребёнка: Таразевич Элеонор