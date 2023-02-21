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Молоканов Владимир

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Место рождения

Калач-на-Дону

Дата рождения

24.04.1964

Дата смерти

24.07.1992

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Калач-на-Дону
Рождение ребёнка
26.12.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

город Комсомольск-на-Амуре, Россия
Смерть
24.07.1992
город Комсомольск-на-Амуре, Россия
Причина смерти: Пропал без вести
Похороны
Неизвестно
разбился над Охотским морем на СУ-27
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