Молоканов Владимир
Место рожденияКалач-на-Дону
Дата рождения24.04.1964
Дата смерти24.07.1992
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1964
Отец: не указан
Мать: не указана
Калач-на-Дону
Рождение ребёнка
26.12.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
город Комсомольск-на-Амуре, Россия
Смерть
24.07.1992
город Комсомольск-на-Амуре, Россия
Причина смерти: Пропал без вести
Похороны
Неизвестно
разбился над Охотским морем на СУ-27