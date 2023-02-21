Вяткин Артем Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вяткин Артем Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.07.1993

Пол

Мужской

Отец

1972 г.р.

Мать

1975 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1993

Отец: Вяткин Сергей Леонидович

Мать: Горина Анна Александровна

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