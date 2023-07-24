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Котиди (Захарова) Евгения Семеновна
Котиди (Захарова) Евгения Семеновна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.09.1938
Пол
Женский
Отец
Захаров Семён Тимофеевич
1906 г.р.
Мать
Захарова (Паршина) Александра Арсентьевна
1910 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СМ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1938
Отец:
Захаров Семён Тимофеевич
Мать:
Захарова Александра Арсентьевна
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