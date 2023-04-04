Губанова-Петрунина (Киселева) Анастасия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1871
Дата смертиПосле 22.03.1913
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.09.1891
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
28.10.1892
Сын: Губанов Яков Александрович
Отец ребёнка: Губанов-Петрунин Александр Васильевич
Рождение ребёнка
17.09.1893
Сын: Губанов-Петрунин Иван Александрович
Отец ребёнка: Губанов-Петрунин Александр Васильевич
Рождение ребёнка
16.12.1895
Дочь: Анна Александровна
Отец ребёнка: Губанов-Петрунин Александр Васильевич
Рождение ребёнка
24.01.1898
Дочь: Анна Александровна
Отец ребёнка: Губанов-Петрунин Александр Васильевич
Рождение ребёнка
17.10.1906
Сын: Губанов Пётр Александрович
Отец ребёнка: Губанов-Петрунин Александр Васильевич
Рождение ребёнка
02.02.1908
Дочь: Мария Александровна
Отец ребёнка: Губанов-Петрунин Александр Васильевич
Рождение ребёнка
21.07.1910
Сын: Губанов Михаил Александрович
Отец ребёнка: Губанов-Петрунин Александр Васильевич
Рождение ребёнка
22.03.1913
Дочь: Дарья Александровна
Отец ребёнка: Губанов-Петрунин Александр Васильевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 22.03.1913