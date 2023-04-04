Губанова-Петрунина (Киселева) Анастасия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губанова-Петрунина (Киселева) Анастасия Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1871

Дата смерти

После 22.03.1913

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.09.1891

Муж: Губанов-Петрунин Александр Васильевич

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
28.10.1892

Сын: Губанов Яков Александрович

Отец ребёнка: Губанов-Петрунин Александр Васильевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.09.1893

Сын: Губанов-Петрунин Иван Александрович

Отец ребёнка: Губанов-Петрунин Александр Васильевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.12.1895

Дочь: Анна Александровна

Отец ребёнка: Губанов-Петрунин Александр Васильевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.01.1898

Дочь: Анна Александровна

Отец ребёнка: Губанов-Петрунин Александр Васильевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.10.1906

Сын: Губанов Пётр Александрович

Отец ребёнка: Губанов-Петрунин Александр Васильевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.02.1908

Дочь: Мария Александровна

Отец ребёнка: Губанов-Петрунин Александр Васильевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.07.1910

Сын: Губанов Михаил Александрович

Отец ребёнка: Губанов-Петрунин Александр Васильевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.03.1913

Дочь: Дарья Александровна

Отец ребёнка: Губанов-Петрунин Александр Васильевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 22.03.1913