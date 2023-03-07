Оглоблин Тит Моисеевич
Место рождения
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Оглоблин Моисей Иванович
Мать: Оглоблина ?
Рождение ребёнка
1828
Сын: Оглоблин (рекрут С 1855) Кузьма Титович
Мать ребёнка: Оглоблина Евдокия
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Оглоблина Евдокия
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Оглоблина Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Оглоблина Евдокия
Смерть
Неизвестно