Оглоблин Тит Моисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оглоблин Тит Моисеевич

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Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Оглоблин Моисей Иванович

Мать: Оглоблина ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Оглоблин (рекрут С 1855) Кузьма Титович

Мать ребёнка: Оглоблина Евдокия

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Оглоблин Андрей Титович

Мать ребёнка: Оглоблина Евдокия

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Оглоблин Иосиф Титович

Мать ребёнка: Оглоблина Евдокия

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Оглоблина Евдокия

Смерть
Неизвестно
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