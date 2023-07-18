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Столяров Василий Фролович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1819

Дата смерти

После 1843

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819

Отец: Столяров Фрол Семенович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.04.1847

Дочь: Васильевна Мария Мардариевна/Васильевна

Мать ребёнка: Столярова Елена Кирилловна

Шишлово, город Новомосковск, Тульская область
Незаконнорожденная
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Столярова Елена Кирилловна

Смерть
После 1843
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