Столяров Василий Фролович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1819
Дата смертиПосле 1843
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1819
Отец: Столяров Фрол Семенович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.04.1847
Дочь: Васильевна Мария Мардариевна/Васильевна
Мать ребёнка: Столярова Елена Кирилловна
Шишлово, город Новомосковск, Тульская область
Незаконнорожденная
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1843