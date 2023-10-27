Люман Светлана Олеговна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Люман Светлана Олеговна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.11.1988

Пол

Женский

Отец

1962 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1988

Отец: Люман Олег Геннадьевич

Мать: не указана

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