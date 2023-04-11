Короткина (Шевцова) Валентина Дмитриевна
Место рожденияТомск
Дата рождения05.04.1952
ПолЖенский
ОтецНе указан
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1952
Отец: не указан
Мать: Чигир Пелагея Ильинична
Томск
Рождение ребёнка
20.12.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Михайлов Иван Григорьевич
Казахстан, Карагандинская область, Мичуринский район,совхоз Топарский