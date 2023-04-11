Короткина (Шевцова) Валентина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Короткина (Шевцова) Валентина Дмитриевна

Место рождения

Томск

Дата рождения

05.04.1952

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1952

Отец: не указан

Мать: Чигир Пелагея Ильинична

Томск
Рождение ребёнка
20.12.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Михайлов Иван Григорьевич

Казахстан, Карагандинская область, Мичуринский район,совхоз Топарский