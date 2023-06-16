Тимофей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1793
Сын: Никита Тимофеев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1793
Сын: Осип Тимофеев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1800
Сын: Дмитрий Тимофеев
Мать ребёнка: не указана
Игумново, Можайский, Московская область
Смерть
Неизвестно