Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1793

Сын: Никита Тимофеев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1793

Сын: Осип Тимофеев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1800

Сын: Дмитрий Тимофеев

Мать ребёнка: не указана

Игумново, Можайский, Московская область
Смерть
Неизвестно