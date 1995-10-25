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Рожков Валерий Петрович

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Место рождения

СССР, РСФСР

Дата рождения

15.09.1942

Дата смерти

25.10.1995

Пол

Мужской

Отец

1895 г.р.

Мать

1904 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1942

Отец: Рожков Пётр Иванович

Мать: Рожкова Надежда Михайловна

СССР, РСФСР
Рождение ребёнка
26.02.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

СССР, РСФСР, М.О, Солнечногорский р-он, п. Высокое
Смерть
25.10.1995
Россия, МО, р. Солнечногорский, п. Высокое
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