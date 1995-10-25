Рожков Валерий Петрович
Место рожденияСССР, РСФСР
Дата рождения15.09.1942
Дата смерти25.10.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1942
Отец: Рожков Пётр Иванович
СССР, РСФСР
Рождение ребёнка
26.02.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
СССР, РСФСР, М.О, Солнечногорский р-он, п. Высокое
Смерть
25.10.1995
Россия, МО, р. Солнечногорский, п. Высокое