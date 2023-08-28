Ульяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиОколо 1950
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Сын: Дядиченко Яков
Отец ребёнка: Дядиченко Макар
Рождение ребёнка
1913
Сын: Дядиченко Петр
Отец ребёнка: Дядиченко Макар
Рождение ребёнка
1915
Сын: Дядиченко Николай
Отец ребёнка: Дядиченко Макар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: Дядиченко Макар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Дядиченко Макар
Смерть
Около 1950