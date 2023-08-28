Ульяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Около 1950

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Сын: Дядиченко Яков

Отец ребёнка: Дядиченко Макар

Рождение ребёнка
1913

Сын: Дядиченко Петр

Отец ребёнка: Дядиченко Макар

Рождение ребёнка
1915

Сын: Дядиченко Николай

Отец ребёнка: Дядиченко Макар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Дядиченко Макар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Дядиченко Макар

Смерть
Около 1950
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