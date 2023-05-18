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(Бордюг) Анна
(Бордюг) Анна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1934
Пол
Женский
Отец
Бордюг Николай
1909 г.р.
Мать
(Пшеничная) Мария
1910 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Рождение
Около 1934
Отец:
Бордюг Николай
Мать:
Мария
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