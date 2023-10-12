Кузик Михаил Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.04.1964
Дочь: Кузик Вероника Михайловна
Мать ребёнка: Кузик Елена Тимофеевна
Рождение ребёнка
30.11.1968
Мать ребёнка: Кузик Елена Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузик Елена Тимофеевна
Смерть
Неизвестно