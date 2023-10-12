Кузик Михаил Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузик Михаил Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.04.1964

Дочь: Кузик Вероника Михайловна

Мать ребёнка: Кузик Елена Тимофеевна

Рождение ребёнка
30.11.1968

Сын: Кузик Николай Михайлович

Мать ребёнка: Кузик Елена Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузик Елена Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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