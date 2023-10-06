Петровский Иван Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1833
Отец: Петровский Константин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.02.1861
Сын: Петровский Алексей Иванович
Мать ребёнка: Петровская Анна Ивановна
Красная Сосна, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Работа или профессия
С 1866 по 1869
Ермоловка, Алатырский уезд, Симбирская губерния
Служил священником
Смерть
Неизвестно