Петровский Иван Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетровский Иван Константинович

Петровский Иван Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833

Отец: Петровский Константин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.02.1861

Сын: Петровский Алексей Иванович

Мать ребёнка: Петровская Анна Ивановна

Красная Сосна, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Работа или профессия
С 1866 по 1869
Ермоловка, Алатырский уезд, Симбирская губерния
Служил священником
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close