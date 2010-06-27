Сибирцева (Беликова) Галина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сибирцева (Беликова) Галина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.02.1967

Дата смерти

27.06.2010

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1967

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Беликова Марфа Николаевна

Рождение ребёнка
15.08.1987

Дочь: Полухина Ольга Сергеевна

Отец ребёнка: Сибирцев Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
07.11.1992

Дочь: Сибирцева Антонина Сергеевна

Отец ребёнка: Сибирцев Сергей Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сибирцев Сергей Михайлович

Смерть
27.06.2010
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