Сибирцева (Беликова) Галина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.02.1967
Дата смерти27.06.2010
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1967
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.08.1987
Дочь: Полухина Ольга Сергеевна
Отец ребёнка: Сибирцев Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
07.11.1992
Дочь: Сибирцева Антонина Сергеевна
Отец ребёнка: Сибирцев Сергей Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.06.2010