Прахт (Мартын) Фрида Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прахт (Мартын) Фрида Яковлевна

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Место рождения

Первомайское, Краснокутский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

22.09.1936

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1936

Отец: Мартын Яков Каспарович

Мать: Мартын Амалия Иогановна

Первомайское, Краснокутский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
03.05.1956

Дочь: Прахт Лидия Иогановна

Отец ребёнка: Прахт Иоган Карлович

Русская Поляна, Русско-Полянский район, Омская область
Рождение ребёнка
05.06.1958

Дочь: Кошляк Надежда Иогановна (Ивановна)

Отец ребёнка: Прахт Иоган Карлович

Омская область, Русско-Полянский район, совхоз Сибиряк
Рождение ребёнка
04.09.1962

Сын: Прахт Иван Иоганович

Отец ребёнка: Прахт Иоган Карлович

Рождение ребёнка
28.04.1966

Дочь: Прахт Галина Иогановна

Отец ребёнка: Прахт Иоган Карлович

Рождение ребёнка
12.11.1968

Дочь: Прахт Эльвира Иогановна

Отец ребёнка: Прахт Иоган Карлович

Рождение ребёнка
24.02.1971

Дочь: Прахт Елена Иогановна

Отец ребёнка: Прахт Иоган Карлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прахт Иоган Карлович

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