Прахт (Мартын) Фрида Яковлевна
Место рождения
Дата рождения22.09.1936
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1936
Отец: Мартын Яков Каспарович
Мать: Мартын Амалия Иогановна
Рождение ребёнка
03.05.1956
Дочь: Прахт Лидия Иогановна
Отец ребёнка: Прахт Иоган Карлович
Русская Поляна, Русско-Полянский район, Омская область
Рождение ребёнка
05.06.1958
Дочь: Кошляк Надежда Иогановна (Ивановна)
Отец ребёнка: Прахт Иоган Карлович
Омская область, Русско-Полянский район, совхоз Сибиряк
Рождение ребёнка
04.09.1962
Сын: Прахт Иван Иоганович
Отец ребёнка: Прахт Иоган Карлович
Рождение ребёнка
28.04.1966
Дочь: Прахт Галина Иогановна
Отец ребёнка: Прахт Иоган Карлович
Рождение ребёнка
12.11.1968
Дочь: Прахт Эльвира Иогановна
Отец ребёнка: Прахт Иоган Карлович
Рождение ребёнка
24.02.1971
Дочь: Прахт Елена Иогановна
Отец ребёнка: Прахт Иоган Карлович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Прахт Иоган Карлович