Мубаракшин Тахир Сахипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мубаракшин Тахир Сахипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.07.1969

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1942 г.р.

Дети

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1969

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Касымова Жамиля Анваровна

Рождение ребёнка
05.04.1997

Дочь: Мубаракшина Раушания Тахировна

Мать ребёнка: Мубаракшина (Сафина) Чулпан Раифовна

Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.07.2000

Дочь: Мубаракшина Миляуша Тахировна

Мать ребёнка: Мубаракшина (Сафина) Чулпан Раифовна

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