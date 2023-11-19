Мубаракшин Тахир Сахипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.07.1969
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1969
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.04.1997
Дочь: Мубаракшина Раушания Тахировна
Мать ребёнка: Мубаракшина (Сафина) Чулпан Раифовна
Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.07.2000
Дочь: Мубаракшина Миляуша Тахировна
Мать ребёнка: Мубаракшина (Сафина) Чулпан Раифовна