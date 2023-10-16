Булавский Михаил Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.03.1945
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1945
Отец: Булавский Степан
Мать: Булавская Янина
Рождение ребёнка
16.01.1972
Сын: Булавский Андрей Михайлович
Мать ребёнка: Булавская Валентина Васильевна
Рождение ребёнка
20.06.1977
Сын: Булавский Руслан Михайлович
Мать ребёнка: Булавская Валентина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно