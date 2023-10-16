Булавский Михаил Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булавский Михаил Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.03.1945

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1945

Отец: Булавский Степан

Мать: Булавская Янина

Рождение ребёнка
16.01.1972

Сын: Булавский Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Булавская Валентина Васильевна

Рождение ребёнка
20.06.1977

Сын: Булавский Руслан Михайлович

Мать ребёнка: Булавская Валентина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булавская Валентина Васильевна

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