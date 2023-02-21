Кашина (Ипатова) Надежда Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кашина (Ипатова) Надежда Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.04.1977

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1977

Отец: не указан

Мать: Ипатова Маргарита Егоровна

Рождение ребёнка
01.09.1997

Сын: Кашин Дмитрий Юрьевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
10.07.2003

Сын: Кашин Роман Юрьевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
10.07.2003

Дочь: Кашина Анастасия Юрьевна

Отец ребёнка: Кашин Юрий Николаевич

Рождение ребёнка
29.07.2009

Сын: Кашин Егор Юрьевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
10.01.2013

Сын: Кашин Руслан Юрьевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
27.02.2017

Дочь: Кашина Алина Юрьевна

Отец ребёнка: не указан

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