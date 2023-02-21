Кашина (Ипатова) Надежда Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.04.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1977
Отец: не указан
Рождение ребёнка
01.09.1997
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
10.07.2003
Сын: Кашин Роман Юрьевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
10.07.2003
Дочь: Кашина Анастасия Юрьевна
Отец ребёнка: Кашин Юрий Николаевич
Рождение ребёнка
29.07.2009
Сын: Кашин Егор Юрьевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
10.01.2013
Сын: Кашин Руслан Юрьевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
27.02.2017
Дочь: Кашина Алина Юрьевна
Отец ребёнка: не указан