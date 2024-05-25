Левцов Олег Бакирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левцов Олег Бакирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1940

Дата смерти

2019

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Кыргызстан, Джалал-Абадская обл., г. Майли-Сай
Рождение ребёнка
25.08.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2019
Кыргызстан, Джалал-Абадская обл., г. Майли-Сай

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