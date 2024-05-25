Левцов Олег Бакирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.05.1940
Дата смерти2019
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Кыргызстан, Джалал-Абадская обл., г. Майли-Сай
Рождение ребёнка
25.08.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
2019
Кыргызстан, Джалал-Абадская обл., г. Майли-Сай