Шостаковіч (Шостаковіч) Марьяна Янкава
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843
Сын: Szostakowicz Яков Аляксеяў
Отец ребёнка: Шостакович Алексей Сымонов
Рождение ребёнка
1847
Сын: Шостаковіч Лукаш Аляксеяў
Отец ребёнка: Шостакович Алексей Сымонов
Работа или профессия
Неизвестно