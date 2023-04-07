Шостаковіч (Шостаковіч) Марьяна Янкава — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШостаковіч (Шостаковіч) Марьяна Янкава

Шостаковіч (Шостаковіч) Марьяна Янкава

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Сын: Szostakowicz Яков Аляксеяў

Отец ребёнка: Шостакович Алексей Сымонов

Рождение ребёнка
1847

Сын: Шостаковіч Лукаш Аляксеяў

Отец ребёнка: Шостакович Алексей Сымонов

Работа или профессия
Неизвестно