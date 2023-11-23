Мария Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Стефанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Стефан Леонтьев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аграфена Макарова

Отец ребёнка: Макар Андреев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксения Макарова

Отец ребёнка: Макар Андреев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антон Макаров

Отец ребёнка: Макар Андреев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефросинья Макарова

Отец ребёнка: Макар Андреев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макар Андреев

Рождение ребёнка
1750

Дочь: Екатерина Макарова

Отец ребёнка: Макар Андреев

Рождение ребёнка
1755

Дочь: Устинья Макарова

Отец ребёнка: Макар Андреев

Рождение ребёнка
1764

Дочь: Симоновская Анисья Макарова

Отец ребёнка: Макар Андреев

Рождение ребёнка
1773

Сын: Иван Макаров

Отец ребёнка: Макар Андреев

Иван Макарович (1773 — 1818) Родился в семье дьякона села Покровского в Полозове Рыбинского уезда1 Макара Андреевича. С 1789 года служил пономарем в том же селе. Жена его Анисья Андреевна (1774-?). Де... Показать все
Смерть
Неизвестно

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