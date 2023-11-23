Мария Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: Стефан Леонтьев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аграфена Макарова
Отец ребёнка: Макар Андреев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ксения Макарова
Отец ребёнка: Макар Андреев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Антон Макаров
Отец ребёнка: Макар Андреев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефросинья Макарова
Отец ребёнка: Макар Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Макар Андреев
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Екатерина Макарова
Отец ребёнка: Макар Андреев
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Устинья Макарова
Отец ребёнка: Макар Андреев
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Симоновская Анисья Макарова
Отец ребёнка: Макар Андреев
Рождение ребёнка
1773
Сын: Иван Макаров
Отец ребёнка: Макар Андреев
Иван Макарович (1773 — 1818) Родился в семье дьякона села Покровского в Полозове Рыбинского уезда1 Макара Андреевича. С 1789 года служил пономарем в том же селе. Жена его Анисья Андреевна (1774-?). Де... Показать все
Смерть
Неизвестно