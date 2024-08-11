Колесников Михаил Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.02.1907
Сын: Колесник (Колесников) Порфирий Михайлович
Мать ребёнка: Колесникова Харетина Федоровна (Христина Яковлевна)
Смерть
Неизвестно